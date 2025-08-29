Düğün Samimi Anlar Yürek Isıttı

DÜĞÜN TÖRENİNE DAMGA VURAN ANLAR

Düğün töreninde gerçekleşen samimi anlar, davetlilerin içini ısıttı. Gelin, arabadan inmeden önce damadın ailesine dönerek duygusal bir istekte bulundu. “Bıraktığım yuva gibi bana ikinci bir yuva olmanızı istiyorum” diyen geline, damadın ailesi de “Sen bizim yavrumuzsun, oğluma eş, kızıma kardeş geldin. Sözümüz söz” diyerek ona aynı samimiyetle karşılık verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kısa sürede sosyal medyada en çok izlenen videolar arasında yer alan bu anların altına pek çok yorum yapıldı. Kullanıcılar, “Böyle şeyler bir tek bana samimiyetsiz gelmiyordur umarım”, “Ablam işi sağlama almış”, “Çok gereksiz”, “Başına gelecekleri sezmiş sanki”, “Şöyle şovlardan o kadar iğreniyorum ki” gibi ifadelerle düşüncelerini paylaştı.