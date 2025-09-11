Düğün Sezonu Durgun Geçiyor, Etkileniyor

DÜĞÜN SEZONUNUN BEKLENTİLERİN ALTINDA KALMASI

Bu yıl düğün sezonunun beklentilerin altında kalması ve fındık üretimindeki azalma, Trabzon’daki kuyumcuları olumsuz etkiliyor. Özellikle, gram altının fiyatının tarihinin en yüksek seviyesine ulaşması, dünyaca ünlü Trabzon hasır bileziği satışlarını da etkileyerek, bileziğe olan ilgiyi azaltıyor. Kuyumcu Erhan Şakar, yaz sezonunun önceki yıllara göre daha sönük geçtiğini belirterek “Fındık sezonunda da üretici, hasadın iyi olmamasından dolayı umduğunu bulamadı. Bu nedenle altın alımı azaldı. Sezonun sona ermesi ve okulların açılmasıyla birlikte işler daha da yavaşladı.” diye konuştu.

Düğün sezonunun bu yıl durgun geçtiğini ifade eden Şakar, ”Bu yıl düğün sezonu, geçen yıla göre daha durgun geçti. Fındık sezonunda üreticiler, hasat beklentilerinin altında kaldığı için altın alımları da önceki yıllara kıyasla azaldı. Bu durum, hem kuyumcuları hem de genel piyasayı olumsuz etkiledi. Altın, iç ve dış piyasalardaki gelişmelerden hemen etkileniyor. Şu an fiyatlar yükselme eğiliminde. Yıl sonuna doğru altının 6 ila 6 bin 500 TL seviyelerini göreceğini öngörüyoruz.” dedi. Trabzon hasır bileziğine olan talebin azalmasının bir sebebi de gram fiyatının artması olarak gösteriliyor. Şakar, “Trabzon hasır bileziğinin en yüksek fiyatı yaklaşık 500 bin TL, en düşük fiyatı ise 200 bin TL civarında. Son iki yılda hasır bilezik fiyatları yaklaşık yüzde 30 oranında arttı.” ifadelerini kullandı.

KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDEKİ DEĞİŞİM

Kuyumcu Erol Sayın, sektördeki dönüşüme dikkat çekerek, tüketicilerin altını artık bir yatırım aracı olarak gördüğünü belirtmekte. Fındık sezonunun kuyumcu sektörünü etkilediğini kaydeden Sayın, “Eski tarz kuyumculuk sona erdi. Artık herkes yatırımı ön planda tutuyor. Düğünlerde eskiden burma bilezikler ve hasır takımlar alınırken, şimdi bunlar rafa kalktı ve nadiren tercih ediliyor. İnsanlar geleceğine yatırım yapmayı tercih ediyor.” dedi.

Sayın, Trabzon hasır bileziğine olan ilginin altın fiyatlarının artması ile azaldığını aktararak, “19 sıra Trabzon hasırı artık neredeyse hiç alınmıyor, çok nadir satılıyor. Genelde 15-17 sıra hasır takımlar tercih ediliyor ve fiyatları 400-500 bin TL arasında değişiyor. Artık fındık parasıyla altın almak pek mümkün değil.” dedi. Son yıllarda genel olarak altına olan talebin arttığını belirten Sayın, “İnsanlar harcayacakları parayı altına çevirmeye başladı. Bu durum, kuyumcuların iş hacmini son üç yılda artırdı. Ancak bu artış, karlılık anlamında değil; satış yoğunluğu anlamında oldu. Çünkü artık insanlar daha çok gram altın ve çeyrek altın gibi yatırım amaçlı ürünleri tercih ediyor.” diye konuştu.