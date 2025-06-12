Düğün Sezonu Umutla Bekleniyor

DÜĞÜN SEZONU HAZİRANDAN İTİBAREN BAŞLIYOR

Haziran ayının gelmesiyle düğün sezonu başlamışken, kuyumcular işlerinde henüz bir canlılık gözlemlemiyor. Altın fiyatlarının artışı, düğünlerdeki takı tercihlerini olumsuz etkiliyor. Ancak kuyumcular, düğün sezonunda bir hareketlenme beklediklerini söyleyerek, bu sezon için umutlu olduklarını belirtiyor.

Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, sezon hazırlıklarını tamamladıklarını ve artık müşterileri beklemeye başladıklarını kaydetti. Yazıcı, “Kurban Bayramı arifesinde işlerimiz bir nebze güzelleşti. Temmuz-Ağustos düğün ayları, buna Haziran da eklendi. Daha iyi olacağını umut ediyoruz, umutla da bekliyoruz. Düğünlerde genelde yüzde 50 altın yüzde 50’de TL takılıyor. Ekonomisi iyi olan altın, iyi olmayan TL takıyor. Altındaki yükseliş devam edecek, belki bu yaz biraz stabil çizgide ilerleyecek ama önümüzdeki yıl yukarı tırmanış olacağını söyleyebilirim” dedi.

Kuyumcu Erhan Şakar, düğün sezonunda beklentilerinin devam ettiğini ifade ederek, “Bayram öncesi vatandaşlar altına yatırım yaptı ama bayram sonrası hareketsizlik oluştu. Bayram dönüşleri başladı, işlerimiz yavaş yavaş açılacak gibi gözüküyor. Her düğün sezonu olduğu gibi bu sezonda esnaf olarak beklentimiz var. Düğün sezonunda altın yine tercih edilecektir. Dolayısıyla satışlarımızın artacağını düşünüyorum, beklentimiz var. Şu an altında anormal bir yükseliş beklenmiyor” dedi.

Kuyumcu Levent Çelikoğlu, düğünlerin en yoğun olduğu dönemlerin Temmuz ve Ağustos ayları olduğunu vurgulayarak, “Henüz bir hareketlenme olmadı. Önümüzdeki günlerde bir hareketlilik bekliyoruz” diye belirtti.