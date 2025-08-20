Düğün Sırasında Sıvı Azot Döküldü

DÜĞÜNDE KABUS YAŞANDI

Nevşehir’de bir düğün, korkunç bir olaya sahne oldu. Ailesiyle birlikte yakınlarının düğününe katılan Elif Simay Tiftik, salonda arkadaşlarıyla eğlenirken, gösteri amacıyla kullanılan sıvı azot cihazının yanında bulundu.

SLIVI AZOT KÜÇÜK KIZIN ÜZERİNE DÖKÜLDÜ

Güvenlik önlemleri alınmadan yapılan gösteri sırasında, cihazdan çıkan sıvı azot Elif’in üzerine sıçradı. Elbiseleri vücuduna yapışan Elif’in vücudunda 2. derece yanıklar meydana geldi. Ailesi tarafından hemen Avanos Hastanesi’ne götürülen Elif, buradan Nevşehir Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Ankara’ya transfer edilen küçük kız, 19 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördü ve toplamda 7 kez ameliyat oldu.

ANE HİKAYESİ DUYGU YÜKÜ

Anne Necla Tiftik, olay anını şöyle anlattı: “Düğüne yeni gelmiştik, gelin ve damat sahneye çıkınca bir anda ortalık buhar oldu. O sırada kızımın yandığını fark ettik. 19 gün yoğun bakımda yattı, 7 operasyon geçirdi.” Bu trajik olay, düğünlerin neşesinin bir anda kabusa dönüşebileceğini gözler önüne seriyor.