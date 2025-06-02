Düğün Sırasında Sosyal Medyada Olay

OLAYIN KONTROLÜ KAYBEDİLDİ

Meksika’nın Sonora eyaletindeki Ciudad Obregón’da gerçekleştirilen bir düğün töreni sırasında yaşanan bir olay, sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı. Gelin Alexandra, düğün yolunda yürüyüş yaparken üç kişinin saldırısına uğradı. Bu olay, damadın zengin ailesinin bu evliliği onaylamaması nedeniyle meydana geldi. Reddit üzerinde paylaşılan açıklamalara göre, damadın ailesi Alexandra’yı “altın avcısı” olarak gördüklerini ve evliliği engellemek için her türlü yolu denediklerini ifade etti. Düğün öncesi, damadın ailesi Alexandra’ya boş çek vererek onu satın almaya çalışırken, sosyal medyada sürekli olarak taciz ve tehditte bulundular.

SABOTAJ PLANI

Kayınvalide Maupe, düğünü iptal ettirmek için kalp krizi geçiriyor gibi davrandı ve çiftten hastane masraflarını ödeme talebinde bulundu. Düğün günü, ailenin üyeleri törene katılmayı reddetti. Ancak ailenin sabotaj girişimi burada sona ermedi. Üç kişi Alexandra’ya saldırarak elbisesini kırmızı boyayla kapladı. İlk anda konuklar bunun kan olduğunu düşündü. Ancak cesur gelin, pes etmeyerek eve gidip altın renkli bir elbise giydi ve törende yerini aldı.

AİLENİN İTİRAZLARI SÜRDÜ

Damat ve ailesinin bu düğünü gerçekleştirmek için çabaları devam etti. Ancak aile, polise başvurarak damadın uyuşturucu bulundurduğuna dair asılsız iddialar ortaya attı. Balayından önce, çiftin pasaportlarını çalmaya teşebbüs ettiler. Tüm bu engellemelere rağmen, çift evliliklerini gerçekleştirmeyi başardı ve balayına gitti. Ayrıca damadın amcaları, babası tarafından işten kovulan gence yeni bir iş imkanı sundu. Kasaba halkı, kayınvalidenin davranışlarını kınayarak evini yumurtalama eylemi gerçekleştirdi. Sosyal medya kullanıcıları, bu durumu “sosyopatik davranış” olarak değerlendirip, çiftin korunması gerektiğini belirtti.