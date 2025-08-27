Düğün sonrası rastgele ateş açıldı

Haberler

OLAYIN BİLGİLERİ

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde gerçekleştirilen bir düğün sırasında, rastgele ateş açılması sonucu damat hayatını kaybetti. Turpçu köyünde dün yapılan düğün merasiminin ardından gelin ve damat evlerine uğurlanırken, silahla havaya rastgele ateş açılması sonucu 23 yaşındaki damat Ali K. yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Olayın bildirilmesi üzerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi. Yaralı damat, Şebinkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılsa da, sabaha karşı yaşamını yitirdi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Damat Ali K.’nın yengesi F.K. (47), silahla rastgele ateş açtığı iddiasıyla jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. F.K.’nın evinin bahçesine yapılan aramada ise 2 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma sürerken, gözaltına alınan yengenin “Hala olayın şokundayım. Hiçbir şey hatırlamıyorum” şeklindeki ilk ifadesi dikkat çekti.

ÖNEMLİ

