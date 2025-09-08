Düğün Töreninde Silah Sesiyle Ölüm

ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Muş’un Varto ilçesinde bulunan Sanlıca köyündeki bir düğün töreninde, havaya rastgele ateş açılması sonucu 6 yaşındaki Ayşe Demirhan yaşamını yitirdi. Olayda ayrıca bir kişi de yaralandı. Varto’da gerçekleşen bu acı olayda, düğün sırasında kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce havaya ateş açıldı. Kurşunlar Ayşe Demirhan ile ismi öğrenilemeyen bir kişiyi hedef aldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın hemen ardından durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Yaralılar hızlı bir şekilde Varto Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak 6 yaşındaki Ayşe Demirhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı kişi, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Olay Yeri İncelemesi DEVAM EDİYOR

Jandarma ekipleri, olay yerinde detaylı incelemelerde bulunarak olaya karıştığı belirlenen kişileri gözaltına aldı. Ayşe Demirhan’ın cenazesi ise otopsi işlemleri için Muş Devlet Hastanesi’ne gönderildi. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.