Düğün Yeri İçin Seferberlik Standı Kuruldu

AĞRI’NIN DOĞUBAYAZIT İLÇESİNDE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE SEFERBERLİĞİ

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, toplumu bağımlılık konusunda bilinçlendirmek hedefiyle “Bağımlılıkla Mücadele Seferberlik Standı” kuruldu. Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcısı Eren Öztaş’ın liderliğinde, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 28-30 Mayıs tarihlerinde bu standı oluşturdu.

Doğubayazıt Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Yeşilay Temsilciliği, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası, Türk Kızılay ve belediye, stand açarak bağımlılık hakkında vatandaşlara bilgi aktardı. Ekipler, madde, sigara, alkol, teknoloji ve kumar bağımlılığı gibi alanlarda hazırlanan bilgilendirici afiş ve broşürleri halka dağıttı.

DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMALAR

Denetimli Serbestlik Müdürü Muhlis Kaplan, mahalle mahalle ve ev ev gezerek bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık yaratacaklarını ifade etti. Kaplan, “İnşallah bundan sonraki süreçte bağımlılıkla olan mücadelemizi daha bilinçli, daha farkında ve toplumsal kurumların aracılığıyla danışma birliğiyle dayanışma ruhuyla devam ettireceğiz. Bu çalışmayı 3 güne mahsus düşünmüyoruz” şeklinde konuştu.

ETKİNLİĞE KATILAN İSİMLER

Etkinliğe, Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcısı Öztaş, Doğubayazıt Adli Yargı İlk Derece Komisyon Başkanı Yunus İşler, Doğubayazıt Belediye Başkanı Kenan Alkan, Türk Kızılay Şube Başkanı Kemal Şahin ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katılım gösterdi.