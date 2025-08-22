Düğünde Açılan Ateş, 1 Ölü

TRABZON’DA DÜĞÜN SIRASINDA ATEŞ AÇILDI

Trabzon’un Çaykara ilçesinde dün gerçekleşen düğün merasiminde gelin alma anı sırasında bahçeye doğru rastgele ateş açılması, büyük bir üzüntü yarattı. Seken mermilerin isabet ettiği 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. O anlar dron kamerasıyla kaydedildi.

OLAYIN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, Çaykara ilçesine bağlı Taşkıran Mahallesi’nde bir evde düzenlenen düğün sırasında, gelin alma esnasında 2 kişi tarafından tarlaya doğru ateş açıldı. Seken kurşunlar, Fuat Han (43), B.S.T. (16) ve Z.S. (31) isimli kişilere isabet etti. Ağır yaralanan Fuat Han, kaldırıldığı Kaşüstü Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahale rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının tedavileri ise Of Devlet Hastanesi’nde devam ediyor.

GÖZALTINA ALINAN ŞAHISLAR

Düğünde ateş açan ve Özel Hareket polisi olduğu öğrenilen Y.E.B. (27) ile akrabası M.B. (47), olay sonrasında jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. O anlar, düğünü kayda alan dron kamerası tarafından da görüntülendi. Düğün sırasında yaşanan panik anında Y.E.B.’nin çığlıklar atarak hızla koştuğu gözlendi.