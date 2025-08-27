Düğünde Ateş Açıldı, Damat Öldü

ATES AÇMA KAZASI

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde düğün sonrası gelin ve damadı evlerine uğurlarken, havaya ateş açma amacıyla silaha sarılan yenge yanlışlıkla damat Ali Karaca’yı göğsünden vurdu ve bu durum ölümle sonuçlandı. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde düğünlerde yapılan bu tarz ateş açma olayları, son zamanlarda ölümlere sebep olabiliyor. Önceki hafta Trabzon’un Çaykara ilçesinde gelin alma sırasında rastgele ateş açılması sonucu bir kişi hayatını kaybetmiş, iki kişi yaralanmıştı.

DÜĞÜNDE TRAGİK OLAY

Alınan bilgilere göre, Şebinkarahisar ilçe merkezinde dün gece bir düğün salonunda Beyzanur Bayazit ile Ali Karaca hayatlarını birleştirdi. Kutlamalar köyde devam ederken, çift evlerine giderken, damadın yengesi F.K. havaya ateş açma girişiminde bulundu. Ancak, kazara damat Ali Karaca’yı (23) göğsünden vurdu. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı Şebinkarahisar Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Olayın ardından yenge F.K. gözaltına alındı ve incelemeler sürüyor.