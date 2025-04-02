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Düğünde Çıkan Kavgada 9 Kişi Yaralandı

OLAY YERİ VE KAVGANIN NEDENİ

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bulunan Sayören köyünde, akşam saatlerinde bir düğünde meydana gelen bıçaklı kavga sonucunda 9 kişi yara aldı ve 15 kişi gözaltına alındı. Bilinmeyen bir sebepten dolayı düğün alanında iki grup arasında bir tartışma başladı.

KAVGANIN ŞİDDETİ VE YARALILAR

Tartışma hızla büyüyerek bıçak ve sopaların kullanıldığı bir kavga haline dönüştü. Yaşanan arbede sırasında, 9 kişi vücutlarına bıçak darbeleri aldı ve yaralandı. Yaralılar, düğüne katılan bir grup tarafından yapılan ihbar ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİLERİN GÖZALTINA ALINMASI

Kavganın ardından jandarma ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 15 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma sürdürülüyor.

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