Düğünde Halay İhtilafı Kavgaya Dönüştü

DÜĞÜNDE HALAY BAŞI ANLAŞMAZLIĞI

Siirt’te bir düğünde halay başı seçimi konusunda çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi bıçakla ağır yaralanırken, dört kişi de darp sonucu yaralandı.

BİÇAKLI KAVGA VE YARALILAR

Olay, Yeni Mahalle’de gerçekleştirilen düğün esnasında meydana geldi. İddialara göre, halay başı olma konusundaki anlaşmazlık hızla büyüyüp tartışmaya yol açtı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle birlikte bir kişi bıçak darbesi alarak ağır yaralandı. Diğer dört kişi ise yaşanan arbede sonucu yaralandı.

İhbarın yapılmasının ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hastane önünde, tarafların yakınları arasında yeniden bir kavga patlak verdi. Bu durum üzerine polis, hastane bahçesindeki kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı ve biber gazı kullandı. Yaşanan bu olaylar an an cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.