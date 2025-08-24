Haberler

Düğünde Havaya Ateş Edildi, Yaralı

DÜĞÜNDE HAVAYA ATEŞ AÇILDI

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesine bağlı Soysallı Mahallesi’nde gerçekleştirilen bir düğünde havaya tabancayla ateş açılması sonucunda D.T. (22) yaralandı. Olayla ilgili alınan bilgiler doğrultusunda, düğün sırasında yükselen mermilerden biri D.T.’nin boğazına isabet etti.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri ihbar üzerine hızlıca bölgeye yönlendirildi. D.T.’nin durumu ağır olması sebebiyle, burada yapılan ilk tedavisinin ardından Elbistan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Jandarma, havaya ateş eden kişinin tespit edilmesi amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlattı.

