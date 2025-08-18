Haberler

Düğünde Kavga Çıktı, Yaralılar Var

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Olay, bir gece önce Bağlar ilçesinin Şeyh Şamil Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda gerçekleşti. İki grup arasında sebebi henüz bilinmeyen bir tartışma çıktı ve bu tartışma hızla büyüyerek tekme ve yumruklar ile bıçakların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü.

KAVGADA YARALANANLAR

Kavganın yaşandığı sırada M.Ç. (25) bıçakla yaralanırken, Y.Ç. (42) ise darp sonucu yaralanıyor. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine, sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendiriliyor. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınıyor.

İNCELEME SÜRÜYOR

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatılıyor. Yetkililer, olayın sebebi ve tarafları belirlemek için detaylı bir araştırma yapıyor.

