Düğünde Kavga, T.T. Gözaltına Alındı

ADANA’DA DÜĞÜNDE KAVGA: BİR ÖLÜ VE BİR TUTUKLAMA

Adana’nın Kozan ilçesinde, bir düğün esnasında yaşanan kargaşa sonucu 24 yaşındaki Özcan Özçelik, tabancayla vurulup hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak, iddialara göre T.T. gözaltına alındı. Özçelik’in hastaneye naklinde sağlık çalışanlarına saldıran M.D. ise tutuklandı.

KAVGA VE HASTANE SALDIRISI

Olay, 8 Eylül tarihinde saat 01.00 civarında Türkeli Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda yaşandı. İçeride iki grup arasında başlayan tartışma, dışarıda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Özcan Özçelik, T.T. tarafından tabancayla vuruldu. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralanan Özçelik, yere yığıldı ve arkadaşları tarafından Kozan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastaneye ulaşmalarıyla birlikte, Özçelik’in yakınlarından M.D., tartıştığı iki sağlık çalışanına saldırdı.

Özcan Özçelik, hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Özçelik’in cenazesi otopsinin ardından defnedildi. Olayın faili olduğu düşünülen T.T. içinse polis geniş çaplı bir operasyon başlattı. Hastanede meydana gelen saldırıyla ilgili olarak, M.D. gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Burada çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Saldırı anı hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı. T.T. bugün polis tarafından yakalanarak emniyete götürüldü ve işlemleri devam ediyor.