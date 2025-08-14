Düğünde Tabancası Tutukluk Yapan Caner Yılmaz, Hasan Pamuk’u Yaraladı

ERBAA’DA DÜĞÜNDE ATEŞ AÇILDI

Tokat’ın Erbaa ilçesinde gerçekleşen bir düğünde havaya ateş açan Caner Yılmaz’ın (30) tabancası tutukluk yaptı. Olay sonucu bir mermi, Hasan Pamuk’u (27) yaraladı. Yılmaz, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

OLAYIN DETAYLARI

Düğün, Çevresu köyünde dün akşam saatlerinde yapıldı. O.K. ve H.K. çiftinin düğününde, davetliler arasında bulunan Caner Yılmaz, havaya tabancayla ateş etmeye başladı. Yılmaz’ın tabancası bir süre sonra tutukluk yaptı ve kontrol ettiği tabanca birden ateş aldı. Ancak bu sırada tabancadan çıkan mermi, düğün alanında bulunan Hasan Pamuk’a isabet etti. Omzundan vurulan Pamuk, davetliler tarafından otomobille Erbaa Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

JANDARMA KISA SÜREDE YAKALADI

Hadisenin ardından, tabancayı ateşleyen Caner Yılmaz, jandarma ekipleri tarafından kısa zaman içinde yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz, ardından çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralı Hasan Pamuk ise Erbaa Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin sonrasında Tokat Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralının tedavisinin devam ettiği belirtildi.