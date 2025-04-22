Düğünde Tartışma Kavga Haline Dönüştü

HALAY BAŞI TARTIŞMASI KAVGA ÇIKARDI

Siirt’te bir düğün etkinliğinde halay başı olma meselesi nedeniyle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Bu kavgada 1 kişi ağır yaralandı ve 4 kişide darp sonucu yaralandı. Olay, Yeni Mahalle’deki bir düğün sırasında gerçekleşti. Halay başı seçimi konusunda yaşanan anlaşmazlık, kısa sürede gergin bir tartışmaya dönüştü. Nitekim, bu tartışma bıçaklı bir kavgaya dönüşünce, bir kişi aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın ihbar edilmesi üzerine, hem polis hem de sağlık ekipleri derhal olay yerine yönlendirildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak hastane önünde tarafların yakınları arasında tekrar bir kavga yaşandı.

POLİS MÜDAHALESİ

Polis, hastane bahçesindeki çatışmayı sona erdirmek için havaya ateş açtı ve biber gazı kullanarak grubu dağıttı. Tüm bu yaşanan olaylar, cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.