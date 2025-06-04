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Düğünde Tartışma Sonrası B.G. Tutuklandı

OLAYIN DETAYLARI

Kağıthane’de düğün sırasında yaşanan bir tartışma, tragik bir olaya yol açtı. Sultan Selim Mahallesi Uygur Sokak’taki düğün salonunda, 72 yaşındaki Mehmet G. ile 32 yaşındaki B.G. arasında çıkan tartışma, dışarıda bir kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında B.G., yerden aldığı taşla Mehmet G’yi başına vurdu.

ŞÜPHELİNİN TUTUKLANMASI

Olayın ardından kaçan B.G., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakimlik önüne çıkarılan şüpheli, “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklandı. Olay, 1 Haziran tarihinde meydana geldi ve sağlık ekiplerinin müdahale etmesine rağmen, Mehmet G. hayatını kaybetti.

İFADESİ

Olaydan sonraki gün, pasaport işlemleri için Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giden B.G., burada gözaltına alındı. İlk ifadesinde, “Mehmet G’yi kendisine küfür ettiği için öldürdüğünü” belirtti. Bu durum, olaya dair detayları gözler önüne seriyor.

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