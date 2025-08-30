Düğünlerde Geleneksel Eğlenceler Yapıldı

İZNİK’TE GELENEKSEL DÜĞÜN TÖRELERİ

Bursa’nın İznik ilçesinde dünya evine giren çiftin düğünü, tarihi gelenekleri yaşatacak pek çok farklı aktiviteyle kutlandı. Damat, geleneksel damat işkencesi olarak bilinen aktivitelerle misafirlere renkli anlar sundu. Düğün öncesinde gerçekleştirilen etkinlikte, damadın yanakları rujla boyandı. Üzerine yöresel şalvar giydirilen damat, el arabasına bindirildi ve mahalle aralarında gezdirildi. Tüm bu renkli görüntüler davetliler tarafından cep telefonlarıyla ölümsüzleştirildi.

DAMADIN GELİN SÜRECİ

Damat, bu eğlencelerin ardından gelinin gelişiyle birlikte kurtulmayı başardı. Gelin arabasının mahalleye girmesiyle damat, kıyafet değişikliği yaptı ve gelinle birlikte düğün salonunun yolunu tuttu. Yine farklı bir düğün töreninde, damat için özel olarak süslenmiş bir öküz arabası hazırlandı. Üzerine minderler serilen bu arabada oturan damada, arkadaşları yemek yedirdi.

EĞLENCELİ ANLAR

Ardından durum değişti; bu kez damat, sadıcıyla birlikte o süslemeli arabayı çekmeye çalıştı. Ağır olan arabayı çekmekte zorlanan ikili, etraftaki izleyicileri şaşırttı. Eğlenceli anlar, davetliler tarafından tekrar cep telefonlarıyla kaydedildi. Düğünler, her yönüyle geleneklerin yaşatıldığı ve toplumu bir araya getiren özel organizasyonlar olmaya devam ediyor.