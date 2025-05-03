Duisburg’da Hafızlık Yarışması Yapıldı

YARIŞMANIN DÜZENLENME SEBEBİ

Almanya’nın Duisburg şehrinde, İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) İrşad Başkanlığı tarafından “3. Avrupa Hafızlık Yarışması” düzenlendi. Yarışma, Duisburg Rheinhausen-Halle salonunda yapıldı ve jürisinde önemli isimler yer aldı. Bu isimler arasında Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, aynı üniversiteden Dr. Hidayet Ayan, Diyanet İşleri Başkanlığı Kıraat Kurulu Üyesi Ali Özgelen ve IGMG Hafızlık Sorumlusu Gürsel Turhan bulunuyor.

YARIŞMA KATEGORİLERİ VE KAZANANLAR

Kur’an-ı Kerim’den sırasıyla 10 cüz, 20 cüz ve tamamını ezberleyen hafız adaylarının yarıştığı üç farklı kategoride düzenlenen etkinlikte, birincilikleri Yasin Zeynel Akdeniz, Muhammed Talha Kurt ve Emirhan Yaşar elde etti.

İSTİHDAM VE GELECEK KAYSITLARI

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, yarışmada yaptığı konuşmada, hafızlık ve tilavet yarışmalarının teşkilatın Kur’an-ı Kerim’e olan bağlılığını gösterdiğini dile getirerek, “Asıl gayemiz, Kur’an-ı Kerim’in okunması, anlaşılması ve tatbik edilmesidir” dedi. Ergün, Kur’an-ı Kerim’in Müslümanların yaşamında önemli bir yer tuttuğunu ve gençlerin Avrupa’da rol model olabileceklerini vurguladı. IGMG İrşad Başkanı Celil Yalınkılıç ise hafızlık çalışmalarının, Kur’an-ı Kerim’in anlaşılması açısından teşkilatın en öncelikli hizmet alanlarından biri olduğunu ifade etti. Yarışma, dereceye giren katılımcılara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.