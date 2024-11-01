Dükkan Kan Gölü Oldu: İntihar!

OLAYIN GÖLGESİ

Mega Center’de tarım ilaçları satan Ekrem Girgin (50), dükkandaki damadı Arbin Timur (32) ile henüz tespit edilmeyen bir sebepten münakaşaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucunda Ekrem Girgin, damadına silahla saldırarak onu öldürdü. Ardından Girgin, kullandığı silahla intihar etti.

POLİSİ FARK EDİYOR

Çevrede bulunanların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı. Şu anda polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.