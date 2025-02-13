Dükkandan Aldığı Tabak Antika Çıktı

DÜKKANDAKİ KEŞİF

35 yıldır ikinci el eşyalarla ilgilenen Carcerano, şansa bağlı bir dükkan ziyaretinde önemli bir keşif yaptı. Dükkanın içinde sıradan bir ürün olarak düşündüğü porselen bir tabağı 5 dolara satın alan Carcerano, daha sonra yaptığı kapsamlı araştırmalarla bu tabağın aslında 17. yüzyıldan kalma bir Çin antikası olduğunu ortaya çıkardı.

DEĞERLİ ANTİKA BİLGİSİ

İlk bakışta basit bir ürün gibi görünen bu tabağın büyük bir değeri olduğunu fark edemeyen Carcerano, evindeki incelemeler sonrasında, aynı tabağın müzayedelerde 4.400 dolara satılabileceğini öğrendi. Carcerano, “Beş dakika içinde elinde değerli bir şey olduğunu fark ettim,” şeklinde açıklamada bulundu. Bu porselen parça, son 50 yıl içinde müzayedelerde satışa sunulan yalnızca iki benzeriyle oldukça nadir olduğunu aktardı.

Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler, bu tabağın orijinalliğini onayladı. Parçanın değeri 6.000 dolara kadar yükseldi ve nadir oluşuyla bu Çin porseleni, dikkatli koleksiyoncuların antika pazarlarındaki ilgisini toplamaya başladı.