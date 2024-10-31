“Dükkanın Çalışanını Tokatlayarak Telefonu Çaldılar”

OLAYIN DETAYLARI

Kağıthane’de, 18 yaşından küçük iki şüpheli, tütün mamulleri satan bir dükkana girerek ilginç bir olay gerçekleştirdi. Sigara fiyatlarını sorduktan sonra tezgahı karıştırıp dans eden şüphelilerden biri, çalışan Mazlum B. ile tartışarak tokat attı ve kaçtı. Çalışan, kendisine saldıran şüphelinin peşinden koşarken, diğer şüpheli tezgah üzerindeki cep telefonunu çaldı. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

ŞÜPHELİLERİN DAVRANIŞLARI

29 Ekim Salı günü saat 14.30 sıralarında Sultan Selim Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iki kız, sigara almak amacıyla dükkana giriş yaptı. Çalışan Mazlum B.’nin arka tarafta olduğu sırada, şüphelilerden biri tezgahı karıştırmaya başladı. Diğer şüpheli ise kendi cep telefonunu tezgah üzerinde duran başka bir telefonun üstüne koydu. Ardından sigara içmeye başlayan şüphelilerden biri aynanın karşısında dans etti.

GERİ DÖNÜŞ VE KAÇIŞ

Şüpheliler, tavırlarıyla dikkat çekerken, biri tezgahın arkasına geçerek sandalyeye oturdu. Çalışan, sandalyede oturan şüpheliye kalkmasını ve tezgahın arkasına geçmesini söyledi. Şüpheli, çalışana “kendini bir şey sanıp havalanma” diyerek tepki gösterdi. Bu gelişme üzerine çalışan, şüpheliyi boğazından tutarak itekledi. Ancak şüpheli, çalışana tokat atarak dükkandan kaçtı. Çalışan, ona yetişmeye çalışırken diğer şüpheli tezgah üzerindeki cep telefonunu ve bir paket sigarayı da alarak uzaklaştı. Çalışan, telefonun çalındığını fark etmeden dükkana geri döndü.

GÜVENLİK KAMERASI KAYDI

Her iki şüpheli, sokağın sonunda bir araya gelerek hızla kayıplara karıştı. Olayla ilgili olarak çalışan Mazlum B., “İlk önce gelip kafamı karıştırmaya çalıştılar. Önce gelen bir müşterimin telefonu burada unutmuştu, şüpheliler de kendi telefonunu o üzerine koyup çaldı. Sadece sigara fiyatlarını sordular ve beni oyaladılar. Yanındaki arkadaşıyla kavga ederken, diğer kız arkamdan telefona yöneldi ve kaçtı. Kovaladığım kız sonra gelip arkadaşını sordu. Daha sonra buluşup kaçtılar” şeklinde konuştu. Cep telefonunun sahibinin, emniyete giderek şikayette bulunacağı öğrenildi.