Dükkanın Camında Kedi Notu Tartışması

KEDİLERİN DURUMU HAKKINDA YAZILAN NOTLAR

Dükkanında kedileri bulunan işletme sahibi, camına “Kedilerin keyfi iyi, dokunmayın” yazılı bir not astı. Boş dükkanın içindeki kedilerin hapsolduğunu düşünen vatandaşlar ise bu notun üzerine “Bize hiç öyle görünmüyor, onlara iyi bakın” ifadelerini yazdı. Hoşnudiye Mahallesi Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi’ndeki bir dükkan sahibi kedilerini içeride besliyor.

VATANDAŞLARIN ENDİŞESİ

Kedileri dışarıdan gören bazı vatandaşlar, hayvanların içeride kapalı kalmasından endişe etti. Dükkan sahibi, kendisine yapılan uyarılar üzerine cama yazdığı notla hayvanların iyi durumda olduğunu belirtmek istedi. Fakat, kısa süre içinde camın önüne bırakılan cevap notu dikkat çekti. Dükkan camındaki bu ilginç etkileşim, çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.

DÜKKAN SAHİBİNDEN AÇIKLAMA

İşletme sahibi Yasin Anılır, konuya dair açıklamalarda bulundu. “Bu 3 kediyi parktan kurtardım, sahiplendim. Burada besliyorum, güvendeler. Temiz mamaları, suları ve yatakları var. Kedi yuvası da bulunuyor” diyen Anılır, durumlarının oldukça iyi olduğunu ifade etti. “İnsanlar kedileri burada tadilat halindeki bir dükkanda görünce kötü durumda zannediyor ama aslında durumları gayet iyi” şeklinde ekledi.

İLGİSİZLİK TEPKİSİ

Yaşanan olayın kendisini öfkelendirdiğini belirten Anılır, “İnsanlar vitrin insanı. Hiçbir zaman parkta hayvan sahiplenme veya yardım etme konusunda birini görmedim. Kedileri gördüklerinde hemen ilgilerini çekiyor, ancak o kediler kötü durumdaydı. Hiç kimse, ‘Ay yazık, bunu evime alayım’ demedi” dedi.