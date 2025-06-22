Dulkadiroğlu’nda Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN MOBİLYA MAĞAZASINDA BAŞLADI

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde, bir mobilya mağazasında meydana gelen yangın, üst kattaki bir eve sıçradı. İsa Divanlı Mahallesi’nde yer alan ve Fetih Bulvarı’nda bulunan mobilya mağazasındaki yangın, bilinmeyen bir nedenle başladı.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Kısa bir süre içinde yayılan alevler, üst katı etkisi altına aldı. Yangın haberinin ardından hemen bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri ulaştı. Yangının yayılmasına engel olmak için ekipler, apartmanda bulunan bazı vatandaşları güvenli bir şekilde tahliye etti. Yangın, hızla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının meydana geldiği mağazada ve üst kattaki evde hasar oluştu.