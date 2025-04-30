Duman, 26 köpek öldürdü iddiası

12 YAVRU KÖPEĞİ KATLETTİĞİ İDDİASI

ANKARA’da ‘evcil hayvanı kasten öldürme’ suçu nedeniyle tutuklanan doktor Muhammet Mustafa Duman’ın (28), 12 yavru köpeği daha öldürdüğü ileri sürüldü. Duman’ın sahiplendiği ve öldürdüğü köpek sayısının 26’ya ulaştığı bildiriliyor. Suçlamaları kabul etmeyen Duman, köpeklerin mutfak balkonundaki açık camdan çıktığını iddia ediyor.

SAVCILIK SORUŞTURMASI BAŞLADI

Hastanede görev yapan Duman, farklı kişilerden aldığı köpekleri Etimesgut ilçesindeki evine götürdü. Köpekler hakkında bilgi almak isteyen hayvanseverler, Duman’a ulaşamadıkları için evine gittiler. Hayvanseverler, Duman’ın karşı çıkmasına rağmen eve girdi ve köpekleri bulamayınca şikayette bulundu. Soruşturma kapsamında Duman, gözaltına alındı. Yapılan incelemede, Duman’ın cep telefonunda birçok köpek ve kedi videosu ile fotoğrafı bulundu. Bu görüntülerden bir kısmının ölü köpeklere ait olduğu belirlendi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Çevredeki binaların güvenlik kamerası kayıtları da incelendi. Kayıtlarda Duman’ın köpeklerle binaya girdiği görüldü, ancak köpeklerin evden çıkış görüntüleri ortaya çıkmadı. Duman, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve ‘evcil hayvanı kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

12 KAYIP YAVRU KÖPEK DAHA

İddialara göre, Duman’ın sahiplendiği 12 yavru köpek de benzer bir şekilde öldürüldü. Şu ana kadar katledilen köpek sayısının 26 olduğu belirtiliyor. Ankara Baro Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Tuğba Gürsoy, “Toplu bir şekilde hayvanları alıyor. Son bir ayda ulaştığımız bir sayı bu. Polis incelemesinde telefonunda daha fazla görüntü bulundu. Videolarda çok daha küçük yavru köpeklerin kanlar içinde olduğu ve ölü köpeklerle konuştuğuna dair görüntüler belirlendi. Duvarlarındaki kırmızı lekeler, hobi amaçlı boyama gibi görünüyor” şeklinde açıklamada bulundu.

DUMAN’IN İFADELERİ

Duman, savcılığa verdiği ifadesinde, nisan ayının başında tanımadığı bir kişiden 5 yavru köpek sahiplendiğini belirtti. “Köpekleri sağlıklı bir şekilde teslim aldım. Evin mutfak balkonundaki açık camdan kaçarak gitmişler” şeklinde savunma yaptı. Ayrıca, “Köpeklerin kaçtığını fark ettiğimde etrafta kontrol ettim. Ne kendilerine ne de ölülerine rastlamadım” dedi. Duman, tartışmalı durumun ardından tekrar köpek sahiplendiğini ve yeni köpekler için de benzer sözler dile getirdi. Hayvanseverlerden şikayetçi olduğunu da belirtti.