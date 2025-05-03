Duman, 3 Ayda 10 Kilo Verdi

DUMAN’IN DİYET VE EGZERSİZ PROGRAMI

Ankara’da düzensiz beslenme ve hareketsizlik nedeniyle obeziteyle mücadele eden 12 yaşındaki sokak köpeği Duman, bir veteriner kliniğinde koşu bandında yürüyüp oyun parkurunda egzersiz yaparak 3 ayda 10 kilo verdi. İdeal kilosuna yaklaşan Duman, artık sahiplenilmeyi bekliyor. Sokakta aşırı kilolarından dolayı yürümekte zorluk çeken Duman, hayvanseverler tarafından veteriner fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine götürüldü. Burada yapılan kontrollerde Duman’ın 55 kiloya ulaştığı ve bel fıtığı problemi yaşadığı belirlendi. Duman, veteriner teknikeri ve fizyoterapist Yağmur Denli’nin gözetiminde tedaviye alındı.

KİLO VERME SÜRECİ VE SONUÇLARI

Duman’a özel bir diyet uygulandı ve egzersiz programı hazırlandı. Her gün koşu bandında yürüyüp, pilates topu ile oyun parkurundaki egzersizler yapıldı. Bu süreçte yaklaşık 10 kilo vererek 45 kiloya düştü. Kilo vermesi, bel fıtığı rahatsızlığını da azalttı. Duman, şimdi sahiplenilmeyi bekliyor. Yağmur Denli, Duman’ın sağlık kontrollerinin yapıldığını belirterek, “Duman, yürüme problemi ile geldi ama aşırı kiloları vardı. 50 kilonun üstündeydi. Sokakta iyi bakıldığından fazla kilo almış ve yaşı ilerledikçe bel fıtığı sorunları yaşamaya başlamıştı. Önce yürümeye başladık, kiloları vermeye koyulduk. Kilo almasının sebebi tamamen fazla ve dengesiz beslenme ile az hareketti. Ancak şimdi hareketli bir yaşam sürüyor.” dedi.

Duman’ın zayıflama sürecinin ardından sahiplenilmesi gerektiğini belirten Denli, “Duman için çok emek verdik. Bu kadar emekten sonra tekrar sokağa dönmesi istemiyoruz çünkü yaşı ilerlemiş durumda. Kilosu nedeniyle bel fıtığı sorunu tekrarlayabilir. Sokaktaki en ufak bir sorun süreci geriye sarabilir. Bu nedenle, Duman’ın kalan hayatını mutlu bir şekilde geçirebileceği bahçeli bir yuva bulmak istiyoruz. Bahçede ve dışarıda yaşamaktan çok mutlu olduğu için Duman’a bir yuva arayışımız devam ediyor.” şeklinde konuştu.