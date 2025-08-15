Duman EBB Bodrum Katında Tahliye Edildi

DUMAN OLUŞUMU VE TEDBİRLER

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) binasının bodrum katında meydana gelen duman olayıyla ilgili olarak, gerekli tahliye ve önlemler alındı. Odunpazarı ilçesindeki İki Eylüll Caddesi üzerinde bulunan binadan gelen duman ihbarı üzerine, bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

DUMANIN NEDENİ VE AÇIKLAMA

İtfaiye ekipleri, binadaki dumanı etkili bir şekilde tahliye etti. EBB tarafından yapılan açıklamada, dumanın binanın önünde bulunan mazgala rüzgar etkisiyle düşen yapraklar arasında kalan yakıcı bir maddenin düşmesi sonucu oluştuğu ifade edildi. Olay sırasında herhangi bir yangın olmadığı, açıklamalarda belirtildi. Açıklamada, “Mazgalın bulunduğu alanda açık olan bir mutfak penceresinden içeriye duman girişi olmuştur. İhbar sonrası itfaiye ekiplerimiz hızla olay yerine intikal ederek yemekhane başta olmak üzere binada gerekli kontrolleri yapmış, tehlike arz eden bir durum olmadığı belirlenmiştir” denildi.