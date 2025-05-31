Dumanlı Tabiat Parkı’nda Bozayı Dolaşıyor

TABİAT PARKINDA BOZAYI GÖRÜNTÜLENDİ

Refahiye ilçesine 10 kilometre mesafede, 2000 rakımda yer alan yaklaşık 9 bin hektarlık alanda çam ormanları, çayır ve çeşitlilikte bitkilerle kaplı Dumanlı Tabiat Parkı’nda tatil yapanlar, akşam saatlerinde yanlarına yaklaşan bir bozayıya karpuz verdi. “Karpuzu parçalayarak yiyen ayı, bir süre sonra bölgeden ayrıldı.”

BOZAYI KAPIDA BEKLEDİ

Bungalov evde konaklayan tatilciler, sabah saatlerinde bozayının çıkardığı gürültüyle uyandı. Ayı, evin kapısı önüne kadar gelerek bir süre bekledikten sonra ormana doğru hareket ederek kayboldu. Vatandaşlar, akşam üzeri karpuz verdikleri, sabah ise kapılarına kadar gelen bozayıyı cep telefonlarıyla kaydetti.