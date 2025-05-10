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Dumanlı Yaylası’nda Boz Ayı Beslendi

DUMANLI YAYLASI’INDA AYIYLA DİYALOG

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde bulunan Dumanlı Yaylası’nda çalışan sağlık personeli Serkan Kelle, burada karşılaştığı boz ayıyı besledi. Bu ilginç anlar, Kelle’nin eşi tarafından kayda alındı.

ÇİFTİN ‘AYI BESLEME’ NİYETİ

Kelle, eşiyle birlikte yaylada yaşayan boz ayıya yaklaşarak onu beslemeyi denedi. Görüntülerde, “gel” diye seslendiği ayının yanına geldiği ve Kelle ailesinin yanına doğru ilerlediği görülüyor. Çiftin, “Millet kedi, köpek besliyor, biz ayı besliyoruz” şeklindeki ifadeleri dikkat çekti. Kelle’nin boz ayıyla olan etkileşimi izleyenleri güldürürken, birbirlerine yakın mesafede durmaları zaman zaman heyecanlı anlara yol açtı.

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