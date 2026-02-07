Dumansız Alanlar Kapsamı Genişletiliyor: Parklar ve Sahillerde Sigara Yasağı

dumansiz-alanlar-kapsami-genisletiliyor-parklar-ve-sahillerde-sigara-yasagi

Türkiye’de dumansız alanların kapsamı genişliyor. Resmi düzenleme doğrultusunda çocuk parkları ve sahillerde sigara içmek yasaklanıyor. “Kırmızı hat” uygulamasıyla parklar ve plajlar dumansız alan olarak ilan edilecek. Bu düzenlemenin ana amacı, kamusal alanlarda pasif içiciliği önlemek ve çocukları tütün dumanından korumak.

PASİF İÇİCİLİK UYARISI

Uzmanlar pasif içicilik konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzman Dr. Şebnem Aliyeva, açık alanlarda içilen sigaranın önemli sağlık riskleri taşıdığını ifade ederek, “Açık alanda içilen sigaranın dumanı, çocukları pasif içici yapar” ifadesinde bulundu. Aliyeva, bu durumun astım, bronşit, sık enfeksiyonlar, öksürük ve alerjik hastalıklara yol açabileceğini vurguladı.

SAĞLIKLI YAŞAMIN DESTEKLENMESİ

Yapılan yeni düzenlemenin, çocukların yoğun olarak bulunduğu alanlarda sağlıklı yaşamı desteklemesi ve toplumda sigara kullanımını azaltması hedefleniyor.

