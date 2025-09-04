Dumansız Hayatın Önemi Vurgulandı

ETKİNLİKLERİN AMACI

Bilecik’te Halk Sağlığı Haftası çerçevesinde, dumansız yaşamın önemi üzerine dikkat çekici etkinlikler gerçekleştirildi. Bu yıl belirlenen tema ise “Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı” sloganıyla duyuruldu. Düzenlenen etkinliklerde, tütün ve tütün ürünlerinin neden olduğu kalp hastalıkları, bazı kanser türleri ve solunum yolu rahatsızlıkları gibi ciddi sağlık problemlerine vurgu yapıldı. Vatandaşlara sağlıklı bir yaşam için dumansız hayatın ne denli önemli olduğu anlatıldı.

HİZMETE SUNULAN DESTEKLER

Etkinlikler kapsamında, ALO 171 sigara bırakma danışma hattı, ALO 184 tütün ihbar hattı ve yeşil dedektör mobil uygulaması halkın yararına sunuldu. Ayrıca, Atatürk Parkı’nda kurulan stantta vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve karbon monoksit ölçümleri yapıldı.

TÜTÜN DENETİMLERİ

Vali Vekili Akgün Corav, Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz ve İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı’nın katılımıyla tütün denetimleri de gerçekleştirildi. Bu denetimler, etkinliklerin bir parçası olarak sağlığın korunması ve tütün kullanımının azaltılması hedefleri doğrultusunda yapıldı.