Dumlubaba Doğa Kültür Derneği Başkanı Kenan Gülerci, Dumlubaba suyunun iyileştirilmesi için yetkililere çağrıda bulundu

DUMLOBABA YAYLA TURİZMİ İÇİN GÖZDE MEKAN OLACAK

Dumlubaba Doğa ve Kültür Derneği Başkanı Kenan Gülerci, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Dumlubaba’nın yayla turizmi açısından tatilcilerin tercih ettiği yer olacağını ifade etti. Gülerci, Dumlubaba suyunun iyileştirilmesi ve halk arasında kutsal su olarak bilinen kaynak suyun üzerine yasa dışı dökülen betonun temizlenmesi konusunda yetkilileri göreve çağırdı.

Başkan Gülerci, “Karların erimesiyle Mescit dağlarının halk arasında, tarihi kaynaklarda kutsal su olarak tanımlanan Dumlubaba suyu mevkiinin geçen yıl ilk adımın atıldığı gibi bu yaz döneminde de yayla turizmi bakımından tatilcilerin uğrak yeri olacağını öngörüyoruz” şeklinde konuştu. Gülerci, yaz tatilinde memleketlerine gelecek hemşerilerin ve sıcak yaz günlerinde yayla serinliğini deneyimlemek isteyenlerin Dumlubaba’ya çıkmak isteyeceğini belirtti. Dernek, çeşitli sosyal-kültürel etkinliklerin hazırlık çalışmalarını yürüttüğünü aktardı.

YETKİLİLERDEN ACİL MÜDAHALE YERİ

Gülerci, Dumlubaba’ya ulaşan yolların iyileştirilmesi ve su kaynağındaki beton blokların tamamen kaldırılması gerektiğini vurguladı. “Bu durumda Dumlubaba’nın gerek Akdağ mahallesinden gerekse Güngörmez mahallesinden çıkan yollarının iyileştirilmesi için destek bekliyoruz,” dedi. Ayrıca, suyun kaba betonlarla kaplanmış olmasının kabul edilemez olduğunu, geçtiğimiz yıl kamuoyunun bu duruma tepkisini koyduğunu ve suyun üzerindeki kaba betonun kırıldığını hatırlattı. Ancak beton blokların tamamen kaldırılmadığını dile getirdi.

DUMLOBABA SUYU DÜNYA MİRASIDIR

Gülerci, “Dumlubaba suyu dünya mirasıdır. Bu coğrafyanın ortak değeri olan su hiçbir şahsın özel mülkü değildir,” şeklinde ifade etti. Sayın Valimizden, bu kıymetli suyun üzerindeki betonun temizlenmesi için sorumlulara talimat vermesini beklediklerini belirtti.