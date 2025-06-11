Dumlubaba Kültür Derneği Kuruldu

DERNEĞİN KURULUŞU VE AMACI

Erzurum’da bulunan önemli bir kültürel ve doğal zenginlik olan “Dumlubaba” mevkii, artık yeni bir derneğe ev sahipliği yapıyor. Başkanlığını gazeteci Kenan Gülerci’nin üstlendiği “Dumlubaba Doğa ve Kültür Derneği”, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürlüğü tarafından resmen onaylanarak kurulmuş durumda. Derneğin kuruluşuyla birlikte Kenan Gülerci, açıklamasında derneğin kuruluş amacını “Doğal kaynakların, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, geliştirilmesi, sevdirilmesi, doğayı koruma bilincinin yaygınlaşması, su kaynaklarının, meraların korunması, yabani hayvan hayatının korunması hususunda doğrudan veya dolaylı olarak eğitim, bilinçlendirme, proje, araştırma ve uygulama çalışmaları yapmak” olarak dile getirdi.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Dumlubaba Doğa ve Kültür Derneği’nin yönetim kurulu, Fatih Bayrakçeken, Halil Yalçınkaya, Murat Turan, Lokman Polat, İzzettin Uludağ, Sadık Yıldız, Yakup Hançerli, Nihat Kızıltunç ve Mustafa Kemal Turan’dan oluşuyor. Kenan Gülerci, derneğin yönetim kurulunun, Dumlubaba havzasındaki köy muhtarları, şehir araştırmacıları, akademisyenler ve bürokratlardan oluşan sağlam bir istişare heyeti tarafından desteklendiğini vurguladı.

GÜÇLÜ ÇALIŞMALAR VE FARKINDALIK

Kenan Gülerci, Dumlubaba havzasındaki yöre insanıyla birlikte Erzurum’un kültürel varlıkları ve doğal zenginlikleri hakkında farkındalık yaratacak etkili projelerin gerçekleştirileceğini belirtti. Bu bağlamda, dernek, doğanın korunmasına yönelik güçlü adımlar atmayı hedefliyor.