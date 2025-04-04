Dumlupınar Faciasının Emekli Tanığı Gözyaşı Döktü

TCG DUMLOPINA KAZASI HATIRALARDAKİ YERİNİ KORUYOR

4 Nisan 1953 tarihinde tatbikattan dönen TCG Dumlupınar (D-6) denizaltısının yaşadığı kaza sonrası emekli Deniz Astsubay Mustafa Pekbey, her anı aklına geldiğinde gözyaşlarına boğuluyor. O gün, İsveç yük gemisi Naboland, saat 02.15’te Dumlupınar denizaltısına çarpmasıyla facianın kapıları aralanmıştı. Bu çarpışma sonucunda denizaltı, kaporta kısmından su alarak 86 mürettebatıyla birlikte birkaç dakika içerisinde batmıştı. Olayda denizaltıda bulunan 81 asker ve mürettebat şehit olmuştu. Kazanın hemen ardından, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı birçok gemi kurtarma operasyonu için seferber olsa da, sadece 5 mürettebat kurtarılabildi.

Pekbey’İN İKİ ÖZEL ANISI

Olayın son tanıklarından biri olan emekli Deniz Astsubay Mustafa Pekbey (91), Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde yaşamını sürdürüyor. Pekbey’in ailesi ve ziyaret edenler, onun kaza anısını hatırladıkça duygulandığını ve gözyaşlarına hakim olamadığını dile getiriyor. Pekbey, batan denizaltıda görev yapan Astsubay Selami Özben ile batan denizaltının son telefon konuşmasını gerçekleştiren kişilerden biri olduğunu vurguluyor. Özben’in kendisine, “Eğer kurtulamazsam ‘vatan sağ olsun’ diyerek telefonu kapattığını çok iyi hatırlıyorum” sözleri pek çok şeyi anlatıyor.

DEVLET YETKİLİLERİ ZİYARET EDİYOR

Öte yandan, geçtiğimiz Ocak ayında Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Pekbey’i evinde ziyaret ederek anılarını dinlemişti. Bu ziyaret, yaşanan trajedinin hafızalardaki yerini korumasına ve bu özel anların paylaşılmasına vesile oldu.