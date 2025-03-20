Haberler

Dumlupınar Üniversitesi’nde İftar Programı Düzenlendi

İFTAR PROGRAMI DÜZENLENDİ

Kütahya Dr. Osman Konur 4-6 Yaş Kur’an Kursu’nda, Dumlupınar Üniversitesi öğrencileriyle bir iftar programı yapıldı. Ramazan ayının ruhani atmosferinde gerçekleştirilen etkinliğe İl Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak ile Dr. Osman Konur Kur’an Kursu öğreticileri ve Kur’an Kursu Öğreticisi Rabia Arvas katıldı.

GENÇLERE MANEVİ DEĞERLERİN ÖNEMİ ANLATILDI

Programda Kütahya İl Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak, gençlerle “Ramazan Ayının Son On Gününü Verimli Değerlendirmek” üzerine bir sohbet yaptı. Ramazan’ın manevi kazançlarını en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Anatoprak, öğrencilere eğitim ve öğretim hayatlarında başarılar diledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen iftar programında gençler, manevi değerler hakkında sohbet ederek birlik ve beraberlik duygularını geliştirme imkanı buldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Uludağ’da Kar Kalınlığı 58 Santimetre

Uludağ'da kar kalınlığının 58 santimetreye ulaştığı bildiriliyor. Soğuk hava ve boş kayak pistleriyle sezonun Ramazan Bayramı'na kadar sürmesi öngörülüyor.
Haberler

21 Mart Ekinoksu ve İlkbaharın Başlangıcı

21 Mart, gündüz ve gece sürelerinin eşitlendiği ekinoks tarihidir. Astronomik olaylar arasında önemli bir yere sahiptir. Bu dönemde mevsim değişiklikleri başlar.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.