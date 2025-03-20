Dumlupınar Üniversitesi’nde İftar Programı Düzenlendi

İFTAR PROGRAMI DÜZENLENDİ

Kütahya Dr. Osman Konur 4-6 Yaş Kur’an Kursu’nda, Dumlupınar Üniversitesi öğrencileriyle bir iftar programı yapıldı. Ramazan ayının ruhani atmosferinde gerçekleştirilen etkinliğe İl Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak ile Dr. Osman Konur Kur’an Kursu öğreticileri ve Kur’an Kursu Öğreticisi Rabia Arvas katıldı.

GENÇLERE MANEVİ DEĞERLERİN ÖNEMİ ANLATILDI

Programda Kütahya İl Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak, gençlerle “Ramazan Ayının Son On Gününü Verimli Değerlendirmek” üzerine bir sohbet yaptı. Ramazan’ın manevi kazançlarını en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Anatoprak, öğrencilere eğitim ve öğretim hayatlarında başarılar diledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen iftar programında gençler, manevi değerler hakkında sohbet ederek birlik ve beraberlik duygularını geliştirme imkanı buldu.