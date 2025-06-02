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Dün Akdeniz’de 4 büyüklüğünde deprem

DEPREM ANINDAKİ KAYGILI ANLAR

Antalya’nın Alanya ilçesinde dün meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem, birçok kişiyi paniğe sevk etti. Deprem, saat 17.31’de Akdeniz’in 14,98 kilometre açıklarında gerçekleşti. Sarsıntı, ilçenin Avsallar Mahallesi’ndeki bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

KAÇARKEN BIRAKMADIĞI BARDAK DİKKAT ÇEKTİ

Görüntülerde, iş yerinde sohbet eden iki kişiden birinin, depremin başladığı anlarda paniğe kapılarak dışarıya doğru koştuğu görüldü. Ancak dikkat çeken bir durum yaşandı; bu kişi, koşarken elindeki içecek bulunan bardağı bırakmayı tercih etmedi. Bu olay, sosyal medyada ilgiyle karşılandı.

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