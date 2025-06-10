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Dün Akşam Artuklu’da Silah Sesi

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Olay, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesinde gerçekleşti. Danıştay’da görevli Tetkik Hakim A.H., bayram tatili için geldiği Mardin’de kaldığı otel odasından silah sesi duyarak dikkat çekti.

OTEL GÖREVLİLERİNİN MÜDAHALESİ

Otel görevlileri, sesin geldiği odaya girdiğinde A.H.’yi kanlar içinde buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler, A.H.’nin başından vurularak ağır yaralandığını tespit etti.

A.H.’NİN TEDAVİ SÜRECİ

A.H., ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye taşındı. Şu an yoğun bakımda tedavi edilen A.H.’nin hayati tehlikesi devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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