Dün akşam ATV’de ilginç diyalog

İLGİ ÇEKEN DİYALOG

ATV ekranlarında yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster” programında dün gece dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Programın sunucusu Oktay Kaynarca, yarışmacıya “Kümes hayvanlarının nesinden yararlanılamaz?” sorusunu sordu. Sorunun şıkları arasında “Tüyünden, etinden, yumurtasından ve sütünden” yer aldı. Yarışmacı bir süre düşündükten sonra, joker haklarına sahip olmasına rağmen “B şıkkı tüyünden son kararım” dedi.

YANLIŞ CEVAP VE TEPKİ

Ancak doğru cevap C şıkkı “Sütünden” seçeneği oldu. Sunucu Kaynarca, yarışmacının tercihine tepkisini gizleyemeyerek, “Al şimdi bu jokerleri evine götür. Bari bir tanesini kullansaydın. Ayaklarına sağlık…” ifadelerini kullandı. Yarışmacının, joker haklarını kullanmaması üzerine yaşanan bu anlar ekran başındakiler için oldukça ilginç oldu.