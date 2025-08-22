Dün Akşam Cumayeri’nde Tüfek Kazası

Olay, dün akşam saatlerinde Cumayeri ilçesine bağlı Hamascık köyünde gerçekleşti. Eren Tunçel, arkadaşı Cengizhan T. ile beraber bağ evine gitmişti. İddiayı göre; havaya açılan ateş sonucu tutukluk yapan tabancadan çıkan bir kurşun, Eren Tunçel’in göğsüne isabet etti. Olayın ihbar edilmesiyle birlikte sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri, Tunçel’i Cumayeri Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedavi etmeye çalıştı ancak Tunçel kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINAN ŞAHIS İFADE VERDİ

Jandarma ekipleri, olayla ilgili olarak Cengizhan T.’yi gözaltına aldı. İfadesinde, tutukluk yapan tabancasının kazara ateş alması sonucu Tunçel’i vurduğunu iddia etti. Cengizhan T. tutuklandı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.