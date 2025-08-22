Haberler

Dün Akşam Cumayeri’nde Tüfek Kazası

Olay, dün akşam saatlerinde Cumayeri ilçesine bağlı Hamascık köyünde gerçekleşti. Eren Tunçel, arkadaşı Cengizhan T. ile beraber bağ evine gitmişti. İddiayı göre; havaya açılan ateş sonucu tutukluk yapan tabancadan çıkan bir kurşun, Eren Tunçel’in göğsüne isabet etti. Olayın ihbar edilmesiyle birlikte sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri, Tunçel’i Cumayeri Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedavi etmeye çalıştı ancak Tunçel kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINAN ŞAHIS İFADE VERDİ

Jandarma ekipleri, olayla ilgili olarak Cengizhan T.’yi gözaltına aldı. İfadesinde, tutukluk yapan tabancasının kazara ateş alması sonucu Tunçel’i vurduğunu iddia etti. Cengizhan T. tutuklandı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Garbis Özatay Son Yolculuğuna Uğurlandı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi foto muhabiri Garbis Özatay, Kadıköy'de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Ailesi ve meslektaşları tarafından anıldı.
Murat Özdemir, Türk İş İnsanı

Murat Özdemir, ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ile evlenmesinin ardından dikkatleri üzerine çekti. İnternette en çok aranan sorular arasında kimliği ve yaşı yer alıyor.

