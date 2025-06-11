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Dün Akşam Kaza Meydana Geldi

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ AN

Kaza, dün akşam saatlerinde Silvan ilçesi Diyarbakır-Batman kara yolunda gerçekleşti. Batman istikametine giden ve sürücüsünün kimliği ile plakası henüz tespit edilemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan A.E.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle A.E., havada taklalar atarak yola düştü ve yaralandı.

Çevredeki vatandaşların acil durum ihbarı sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı A.E.’ye, ilk yardım müdahalesi yapıldı. Ardından ambulansla hastaneye sevk edilen A.E.’nin sağlık durumunun kritik olduğu bilgisi alındı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İNCELENİYOR

Kaza ile ilgili olarak, bir iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedilen görüntüler üzerinden detaylı bir inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında, kazanın sebep ve sonuçları değerlendirilecek.

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