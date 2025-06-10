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Dün Akşam Seyhan’da Olay Yaşandı

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Dün akşam saat 21.00 civarında Seyhan ilçesinde bir olay meydana geldi. Cadde üzerindeki bir dönerci dükkanında dürüm yiyen Ahmet Malgir, aniden yere yığıldı. Olayın hemen ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

İLK MÜDAHALE VE HASTANE SÜRECİ

Ahmet Malgir’in başından kan sızıyordu. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Malgir’i ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan kontrollerde, Malgir’in başına kurşun isabet ettiği belirlendi ve hemen ameliyata alındı. Hayati tehlikesinin devam ettiği belirtiliyor.

POLİSİN YAPTIĞI İNCELEME

Polis, olayla ilgili ilk incelemesini gerçekleştirdi. Yapılan araştırmalar sonucunda, kurşunun dönerci dükkanının tavanından düştüğü saptandı. Şimdi, silahı ateşleyen kişinin tespit edilmesi için soruşturma başlatıldı.

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