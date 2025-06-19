Dün Akşam Yasemin Yıldırım Öldürüldü

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Dün akşam saatlerinde Ergani ilçesinin Kemertaş Mahallesi’ndeki Mahirkent Sitesi’nde bir olay yaşandı. Akşam saatlerinde Yasemin Yıldırım’dan haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bu ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

POLİS ARAMA ÇALIŞMALARI

Polis, arama çalışmalarına Yıldırım ailesinin yaşadığı siteden başladı. Yapılan aramalar sırasında, Yasemin Yıldırım’ın ailesinin bulunduğu bina ile bitişikteki binanın 2’nci katındaki merdiven boşluğunda küçük bir çocuk, hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrol neticesinde Yasemin’in bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yasemin’in cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili olarak bir şüpheli gözaltına alındı ve şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.