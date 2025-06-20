Dün Cüzdan Düşürüldü, Bulundu

Olay, dün 15.22’de gerçekleşti. Mehmet Ayten’in kullandığı 45 D 0166 plakalı özel halk otobüsünde yolculuk eden bir kadın, şoföre parasını uzatırken çantasındaki askılı cüzdanı koltuğun yanına düşürdü ve durakta otobüsten inerek uzaklaştı. Bu esnada otobüsteki erkek bir yolcu, yerdeki cüzdanı fark edip şoför Mehmet Ayten’e teslim etti. Bu anlar otobüsün iç kamerasına yansıdı.

GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI

Yapılan incelemede, cüzdan içinde 8 çeyrek altın, bir tam altın, bir çerçeve, bir yüzük ve toplamda 3 bin 300 TL olduğu belirlendi. Araç içi kamera görüntüleri incelenerek, cüzdanı düşüren kadının Turgutlu ilçesinde yaşayan Şefika Vural olduğu tespit edildi. Yetkililer hemen Vural’a ulaşarak durumu bildirdi.

CÜZDAN TESLİMİ

Cüzdan, Manisa Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi 155 No’lu hat binasında, Şefika Vural’ın kızı Dilek Arpa’ya tutanak ile teslim edildi. Bu olay, yolcular arasında dayanışma ve güvenin bir örneği olarak dikkat çekiyor.