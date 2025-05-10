Dün Doğal Gaz Fiyatı 12 Bin 831

SPOT DOĞAL GAZ PİYASASINDAKİ GÜNCEL VERİLER

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 831 lira 69 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ’nin sağladığı verilere göre, spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 50 bin 580 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 7 milyon 834 bin 550 lira olarak kaydedilmişti.

PİYASA KATILIMCILARI İÇİN FİYATLAR

Dün, spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı yine 12 bin 831 lira 69 kuruş olarak belirtildi ve gaz ticaret miktarı 366 bin metreküp olarak açıklandı. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 523 lira 27 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 140 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

NATURAL GAZ GİRİŞİ VE ARZI

Türkiye, dün toplam 125 milyon 986 bin 722 metreküp doğal gaz girişi sağladı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 125 milyon 980 bin 181 metreküp olarak kayıtlara geçti.