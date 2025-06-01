Dün Doğal Gaz Fiyatı 13.597 Lira

DOĞAL GAZ PİYASASINDAKİ FİYAT DEĞİŞİMİ

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 597 lira 23 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün işlem hacmi 39 milyon 827 bin 150 lira olarak gerçekleşti. Bu miktar, bir önceki gün 22 milyon 439 bin 125 lira olarak bildirildi.

TİCARET MİKTARLARI VE FİYATLAR

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gaz ticaret miktarı 2 milyon 968 bin metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 277 lira 9 kuruş olarak belirlenirken, satış fiyatı 12 bin 917 lira 37 kuruş seviyesinde belirlendi.

DOĞAL GAZ GİRİŞİ VE ARZ MİKTARI

Türkiye’ye dün toplam 97 milyon 671 bin 963 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasada arz edilen doğal gaz miktarı ise 96 milyon 902 bin 655 metreküp olarak kayıtlara geçti.