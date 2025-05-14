Dün Doğal Gaz Fiyatı 13.743,39 Lira

REFERANS FİYAT VE İŞLEM HACMİ ARTIYOR

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 743 lira 39 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, aynı gün işlem hacmi 5 milyon 306 bin 627 lira oldu. Bu rakam, önceki gün 4 milyon 895 bin 330 lira olarak kaydedilmişti.

DENGELEME GAZI FİYATLARI BELİRLENİYOR

Spot doğal gaz piyasasında işlem gören 1000 metreküp doğal gazın tekrar fiyatı 13 bin 743 lira 39 kuruş olarak sabitlenmişken, gaz ticaret miktarı 392 bin metreküp olarak belirlendi. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 430 lira 56 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 56 lira 22 kuruş şeklinde düzenlendi.

NATURAL GAS ENTRANCE AND SUPPLY DATA

Türkiye’ye dün gerçekleşen doğal gaz girişi 124 milyon 520 bin 31 metreküp olarak kaydedildi. Piyasaya arz edilen toplam doğal gaz miktarı ise 124 milyon 644 bin 839 metreküp oldu.