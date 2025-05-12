Dün Doğal Gaz Fiyatı 13.827,79 Lira

SPOT DOĞAL GAZ PİYASASINDAKİ FİYAT BELİRLEMELERİ

Dün spot doğal gaz piyasasında, 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 827 lira 79 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ’nin verilerine göre, dünkü işlem hacmi 5 milyon 651 bin 600 lira olarak kaydedildi. Önceki gün bu tutar 5 milyon 44 bin 285 lira olarak açıklanmıştı.

PİYASA VERİLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 827 lira 79 kuruş olurken, gaz ticaret miktarı ise 417 bin metreküp olarak kaydedildi. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 519 lira 18 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 136 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

NATURAL GAS GİRİŞİ VE ARZ MİKTARI

Türkiye’ye dün 116 milyon 254 bin 898 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı da 116 milyon 246 bin 683 metreküp olarak kayıtlara geçti.