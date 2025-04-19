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Dün Emek Mahallesi’nde kaza gerçekleşti

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ ZAMAN VE YER

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Emek Mahallesi 6. Sokak’ta gerçekleşti. El freni tutmayan 34 LEU 246 plakalı park halindeki midibüs, yaklaşık 3 metre yükseklikten aynı sokakta bulunan bir apartmanın girişine düştü.

KAZA SONRASI GİDEN POLİS EKİPLERİ VE ÇALIŞMALAR

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmaların ardından midibüs, vinçle kaldırıldı. Kaza sonucunda, bina duvarında ve korkuluklarda hasar meydana geldi. Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

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