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Dün Ergani’de Bir Cinayet Gerçekleşti

OLAYIN GERÇEĞİ

Dün akşam saatlerinde Ergani ilçesi Kemertaş Mahallesi’nde, Mahirkent Sitesi’nde yaşanan korkunç bir olay meydana geldi. Yasemin Yıldırım’dan akşam saatlerinde haber alamayan ailesi, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye birçok polis ekibi yönlendirildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI

Polis, Yıldırım ailesinin yaşadığı site çevresinden arama çalışmalarına başladı. Yapılan arama sonucunda, Yasemin’in ailesinin oturduğu binanın bitişiğindeki binanın 2’nci katında bulunan merdiven boşluğunda bir küçük çocuk hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Yasemin’in bıçaklanarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Olayın detayları ve nedenleri hakkında daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor.

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